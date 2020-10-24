Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов намерен сегодня отстоять титул чемпиона мира

Нурмагомедов удерживает звание лучшего бойца в легком весе третий год подряд, После победы над Элом Яквинтой весной 2018-го, дагестанский спортсмен дважды подтверждал свое лидерство, заставив сдаться, в том числе эпатажного ирландца Конора Макгрегора.

Сегодня на ринге в Абу-Даби россиянин встретиться с американцем Джастином Гетжи, он – временный чемпион в той же весовой категории. Нурмагомедов, до этого ни разу не проигрывавший, считается безусловным фаворитом боя, и, по мнению наблюдателей, будет доминировать на протяжении поединка. Хотя спортсмен вероятно ослаблен, ведь за неделю перед процедурой взвешивания скинул больше 8 кг.

Гетжи сдаваться не собирается и заявил, что готов умереть в октагоне, даже если соперник сделает ему удушающий прием.ы

Бои Нурмагомедова и Гетжи в прямом эфире покажет телеканал РЕН. Начало трансляции ориентировочно в 23 часа по московскому времени