Последние дебаты Трампа и Байдена посмотрели по трем каналам 21 миллион человек

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследовательскую службу Nielsen. В публикации говорится, что аудитория прошедших минувшей ночью дебатов несколько снизилась по сравнению с первой встречей кандидатов в президенты. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.