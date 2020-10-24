В Египте сегодня пройдут общенациональные парламентские выборы

Принятая в 2014 году новая конституция Египта преобразовала двухпалатный парламент в однопалатный орган и упразднила верхнюю палату — Консультативный совет, которая выполняла исключительно совещательные функции. Последний раз выборы в Палату представителей египетского парламента проводились 5 лет назад. Большинство мест в нем занимают сторонники действующего президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси. В связи с пандемией коронавируса голосование пройдет с мерами предосторожности. Все участки подлежат санитарной обработке, избиратели должны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках. При входе на участок у всех измерят температуру. За безопасностью будет следить министерство внутренних дел совместно с армией.

Голосование по выборам в парламент рассчитано на 2 дня и продолжится в воскресенье.