Журналисты нескольких СМИ утверждают, что России могли разработать новые методы применения химического оружия

Речь идет о технологии упаковывания наночастиц яда в оболочку из другого вещества, что позволяет упростить применение отравляющего вещества «Новичок» и затруднить его обнаружение. Об этом говорится в опубликованном накануне совместном расследовании «Радио Свобода», российского издания The Insider, немецкого журнала Der Spiegel и британской расследовательской группы Bellingcat. В нем утверждается, что в России разрабатывают химоружие в тех же зданиях, где находятся организации, которые призваны гарантировать его уничтожение.

Новые сведения могут быть основанием для будущих санкций, не исключил в эфире «Эха Москвы» шеф-редактор издания Insider Роман Доброхотов.

Производство химоружия запрещено Конвенцией ООН, которую ратифицировала и Россия.