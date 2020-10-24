Центральный научно-исследовательский институт химии и механики попал под американские санкции

Его обвиняют в разработке одного из самых опасных компьютерных вирусов.

Министерство финансов США в соответствии с законом «о противодействии противникам Америки» поместило московский научный институт в санкционный список. В Вашингтоне утверждают, что ЦНИИХМ связан с однои из опаснейших вирусных программ Triton, также известной как Trisis.

Ранее специалисты Массачусетского технологического института утверждали, что это программное обеспечение можно использовать как для промышленного шпионажа, так и для серьёзных диверсий. Например, злоумышленники могли удалённо спровоцировать сбой в работе атомной станции или выброс токсичных паров с завода пестицидов.

В 2018-ом году американская компание FireEye, которая работает в сфере компьютерной безопасности, утверждала, что Triton уже использовали на одном из нефтехимических предприятий Саудовской Аравии. Специалисты говорили, что у них есть доказательства причастности к тем событиям как минимум одного профессора из ЦНИИХМ.

В России на новые санкции пока не отреагировали.