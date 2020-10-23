Правозащитники сообщили об отказе актера Михаила Ефремова с ними общаться

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович предположила, что артист очень расстроен и поэтому никого не хочет видеть, передает ТАСС. Накануне Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову только на полгода – с 8 до 7,5 лет колонии. Актер, которого признали виновным в ДТП со смертельным исходом, просил отпустить его из СИЗО.