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23:01, 23 октября 2020

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, по данным СМИ, рассказала об угрозах со стороны замглавы МВД

Как пишет сайт Kyky.org, ее письмо опубликовал вещающий из Польши телеканал «Белсат». В нем говорится, что первый заммминистра внутренних дел Геннадий Казакевич сказал ей, что она либо уедет из Белоруссии сама, либо — цитата – будет « 25 лет на зоне без зубов и шить рубашки силовикам». Марию Колесникову, по словам ее соратников, пытались насильно выдворить из страны, но на границе с Украиной она порвала свой паспорт. Сейчас она находится под стражей по обвинению в призывах к свержению власти. Каким образом ее письмо попало в СМИ, не уточняется, но в штабе политика Виктора Бабарико подтвердили, что оно написано ее почерком.



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