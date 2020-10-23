Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, по данным СМИ, рассказала об угрозах со стороны замглавы МВД

Как пишет сайт Kyky.org, ее письмо опубликовал вещающий из Польши телеканал «Белсат». В нем говорится, что первый заммминистра внутренних дел Геннадий Казакевич сказал ей, что она либо уедет из Белоруссии сама, либо — цитата – будет « 25 лет на зоне без зубов и шить рубашки силовикам». Марию Колесникову, по словам ее соратников, пытались насильно выдворить из страны, но на границе с Украиной она порвала свой паспорт. Сейчас она находится под стражей по обвинению в призывах к свержению власти. Каким образом ее письмо попало в СМИ, не уточняется, но в штабе политика Виктора Бабарико подтвердили, что оно написано ее почерком.