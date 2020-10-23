Вице–губернатор Петербурга сообщил о просьбе РПЦ передать ей шесть зданий Музея городской скульптуры

Евгений Елин сказал ТАСС, что к губернатору Александру Беглову обратился митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Речь идет о зданиях на площади Александра Невского. Елин сказал ТАСС, что передача двух зданий — Благовещенской и Лазаревской церквей первой четверти 18 века — невозможна, поскольку внутри них находятся надгробия — экспонаты Музея городской скульптуры.

По его словам, чтобы передать остальные четыре здания нужно найти новые помещения для музея, а в бюджете города расходы на эти цели не предусмотрены.