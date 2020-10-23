Американский Минфин объяснил введение санкций против российского НИИ кибератакой 2017 года

При этом тот же Центральный научно-исследовательский институт химии и механики упоминается в опубликованном сегодня журналистском расследовании изданий «Инсайдер», «Шпигель», «Радио Свобода» и расследовательской группы Bellingcat , в котором утверждается, что Россия продолжает разрабатывать запрещенное химическое оружие.

По данным Минфина США, российский институт ответственен за создание инструментов, которые позволили совершить хакерскую атаку на нефтехимический завод на Ближнем Востоке. О введении санкций стало известно менее двух часов назад.