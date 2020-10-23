В Грозном избили судью, который работал на матче молодёжных команд футбольных клубов «Ахмат» и «Спартак»

Насколько сильно он пострадал — неизвестно.

По окончании матча молодёжного первенства, пока футболисты еще не успели разойтись, неизвестный выбежал на газон и накинулся на главного арбитра Богдана Головко. На сайте Российской Премьер-Лиги сказано, что судья получил несколько ударов, а нападавшим был представитель клуба «Ахмат». РПЛ решительно осудила «подобное поведение». Она пообещала расследовать этот инцидент совместно с Российским Футбольным Союзом и добиться того, чтобы виновные понесли наказание.

В свою очередь в «Ахмате» объявили, что судью избил не представитель клуба, а зритель с трибун, который после финального свистка выбежал на поле. На сайте грозненской организации сказано, что после этого инцидента нападавшего вывели со стадиона. Также «Ахмат» осудил «любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков» и извинился за этот инцидент перед арбитром Головко.

Матч при этом закончился ничьёй. Ни «Ахмат», ни «Спартак» не смогли забить ни одного гола.