В Западно-Сибирском следственном управлении СК не нашли признаков преступления в связи с госпитализацией Навального

В Западно-Сибирском следственном управлении СК на транспорте не нашли признаков преступления в связи с госпитализацией политика Алексея Навального в Омске. Это говорится в ответе ведомства на обращение депутата Мосгордумы Елены Шуваловой. Об этом она рассказала «Эху Москвы». «Наконец сегодня мне пришел ответ Западно-Сибирского следственного управления. В этом письме написано, что установлено, что мое обращение не содержит сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления. Человек отравлен, а обстоятельств, указывающих на признаки преступления, оказывается, нет. Естественно, я буду обжаловать этот ответ», — сказала она.