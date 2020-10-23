СМИ: РФ не только не уничтожила химическое оружие, но и продолжает разрабатывать и производить его для нужд спецслужб

Россия не только не уничтожила химическое оружие, но и продолжает разрабатывать и производить его для нужд спецслужб — это удалось установить в ходе расследования международной группы, в составе The Insider и Bellingcat при участии Der Spiegel и Радио «Свобода».

Данные международного расследования могут способствовать введению новых санкций против чиновников и ряда российских предприятий, — считает один из авторов расследования шеф-редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов.

По словам Доброхотова, известно лишь о незначительной части отравлений, в основном неудавшихся.