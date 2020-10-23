Минфин США ввел санкции против российского ЦНИИ химии и механики

Ведомство поясняет, что приняло такое решение в связи с использованием в августе 2017 года вредоносной компьютерной программы Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке. США пришли к выводу, что эта атака проводилась при поддержке как раз ЦНИИХМ, который предоставил «специально подготовленные инструменты, сделавшие эту атаку возможной», передает «Интерфакс».