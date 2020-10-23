Создатель приложения для задержанных на митингов Александр Литреев объявлен в розыск

Соответствующая информация опубликована в базе МВД, — передает сайт Znak.com. Адвокат Литреева Алексей Бушмаков сказал изданию, что не знает, является ли розыск федеральным. По его словам, Литреев уехал из России в Эстонию и возвращаться в Екатеринбург не собирается. Ранее местная полиция обвиняла IT-специалиста в покупке наркотиков.