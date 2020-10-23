Сергей Собянин заявил, что новых ограничений из-за коронавируса в Москве не требуется

В телеэфире мэр отметил, что нужно неукоснительно соблюдать те меры, что уже приняты. По его словам, прошедшие две недели, с одной стороны, выявили максимальный уровень заболеваемости и госпитализации, но, с другой стороны, как отметил Собянин, есть надежда, что динамика будет снижаться. По данным федерального штаба, суточный прирост заболевших впервые с начала пандемии в России превысил 17 тысяч.