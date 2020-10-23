Американский Минфин сообщил о введении санкций в отношении российского ЦНИИ химии и механики

Это передают российские информагентства.

Как отмечает ТАСС, санкции применены в рамках принятого в 2017 году закона о противодействии противников Америки. Центральный научно-исследовательский институт химии и механики упоминается как один из ведущих разработчиков химического оружия в России в опубликованном сегодня совместном расследовании «Радио Свобода», российского издания The Insider, немецкого журнала Der Spiegel и британской расследовательской группы Bellingcat. Недавно под европейские санкции, которые ввели из-за применения химоружия к Алексею Навальному, попала другая организация – это НИИ органической химии и технологии.