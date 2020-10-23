Бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко, по сведениям Интерфакса, отпустили после задержания

Источник агентства предполагает, что он пошел на сотрудничество со следствием. Генерал-лейтенант был задержан в среду по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как писала газета «Коммерсантъ», следствие считает, что 8 лет назад его жена незаконно получила нежилое помещение в доме, предназначенном для военных, где потом открылась парикмахерская. Кроме того, по данным издания, генерала проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставки обмундирования для сотрудников Росгвардии.

Из ведомства Милейко был уволен указом Владимира Путина в прошлом году.