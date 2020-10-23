В РФ продолжают разрабатывать запрещенное химическое оружие, следует из международного журналистского расследования

В нем участвовали «Радио Свобода», российское издание The Insider, немецкий журнал Der Spiegel и британская расследовательская группа Bellingcat.

По словам авторов, важную роль в разработках играют научный центр «Сигнал» в Москве и Государственный НИИ военной медицины в Петербурге. В расследовании утверждается, что глава института в Петербурге общался с вероятными отравителями Скрипалей, а разработки нано-капсул для яда «Новичок», которые позволяют отложить начало его действия могли применяться при отравлении Алексея Навального. Россия еще в 97-ом году ратифицировала конвенцию ООН по запрещению химического оружия.