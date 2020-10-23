Два сотрудника Генпрокуратуры Белоруссии уволились в знак протеста, — сообщает местное издание TUT.BY. Один из них, Олег Талерчик проработал в ведомстве 19 лет, ему оставалось меньше года до стажа, который дает право на повышенную пенсию. Он отметил, что рассказом о своем увольнении решил символически поддержать тех смелых людей, которые подверглись репрессиям. Массовые протесты в Белоруссии с требованиями отставки Александра Лукашенко продолжаются третий месяц.