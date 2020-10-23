На отпевание протоиерея Дмитрия Смирнова в храм Христа Спасителя пришли несколько тысяч человек, — передает Интерфакс. При этом в Москве ограничены массовые мероприятия из-за пандемии. Пророком современности назвал его глава Синодального отдела РПЦ по благотворительности митрополит Пантелеймон.

В свою очередь, викарий патриарха, митрополит Дионисий охарактеризовал протоиерея Дмитрия Смирнова как настоящего гражданина и пастора, и подчеркнул, что церковь не должна быть мягкотелой. Дмитрий Смирнов возглавлял патриаршую комиссию по вопросам семьи. Он был известен неоднозначными высказываниями, в частности, сравнивал правозащитников с педофилами и рекомендовал бить детей ремнем.