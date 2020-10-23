Причиной гибели морских животных на Камчатке ученые и чиновники сегодня объявили токсичные водоросли

При этом были высказаны несколько версий. Так, заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов сказал, что росту токсичных водорослей, а потом их массовой гибели, которая и привела к экологической катастрофе, способствовали штормовая погода и превышение месячной нормы осадков. По его словам, это вызвало опреснение прибрежной морской воды, — передает РИА Новости.

В свою очередь, завкафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников отметил, что пятна токсичных водорослей красноватого цвета наблюдали еще в мае, и они шли со стороны Японии.