Бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин арестован по делу об убийстве

Как сообщает Интерфакс, Хорошевский суд Москвы вынес такое решение накануне. В картотеке суда говорится, что дело расследуется по статье об убийстве двух и более лиц. В 2010 году Левин был оправдан по уголовному делу о похищении человека, по тому же делу годом ранее был заочно арестован уехавший за границу бывший глава «Евросети» Евгений Чичваркин.