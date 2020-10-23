Ксения Собчак опубликовала результат теста на коронавирус, который оказался отрицательным

Как следует из фотографии документа, которая появилась в телеграм-канале телеведущей и политика, Собчак сдала тест накануне. А 8 октября она приезжала снимать материал для своего YouTube-канала к бывшей уборщице Марине Удгодской, которая выиграла выборы и стала главой Повалихинского поселения Костромской области. Позже, 14 октября, Удгодская сказала изданию «Подъем», что после приезда Собчак у нее поднялась температура, и предположила, что это коронавирус.