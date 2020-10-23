Ксения Собчак опубликовала результат теста на коронавирус, который оказался отрицательным

Как следует из фотографии документа, которая появилась в телеграм-канале телеведущей и политика, Собчак сдала тест накануне. А 8 октября она приезжала снимать материал для своего YouTube-канала к бывшей уборщице Марине Удгодской, которая выиграла выборы и стала главой Повалихинского поселения Костромской области. Позже, 14 октября, Удгодская сказала изданию «Подъем», что после приезда Собчак у нее поднялась температура, и предположила, что это коронавирус.
Самое обсуждаемое
МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…
Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…