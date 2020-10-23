Семья журналистки Ирины Славиной попросила главу МВД проверить нижегородских полицейских

Как сообщил изданию «МБХ медиа» адвокат Александр Караваев, в обращении к министру Владимиру Колокольцеву говорится, что Ирина Славина на протяжении последних нескольких лет подвергалась постоянному преследованию со стороны силовиков.

Главный редактор издания KozaPress совершила акт самосожжения 2 октября у здания МВД. Врачам спасти ее не удалось, Славина написала в фейсбуке незадолго до гибели, что в своей смерти она просит винить Российскую Федерацию. СК отрицает связь самоубийства с обысками у журналистки.