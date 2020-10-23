Глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов опубликовал постановление следователя, в котором говорится, что телефонный разговор фигуранта с его матерью может быть использован для выполнения Иваном Сафроновым разведывательных заданий иностранной спецслужбы. Иван Сафронов находится в СИЗО Лефортово с начала июля. Журналиста и советника главы «Роскосмоса» ФСБ обвиняет в госизмене.
Адвокат Ивана Сафронова сообщил, что следователь запретил журналисту позвонить своей маме в день ее рождения
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Для понимания мировоззрения наших процессуальных оппонентов «Рассматривая вопрос о возможности телефонного разговора Сафронова И.И. со своей матерью установлено, что телефонные переговоры <...> с указанным лицом, являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы для скрытого обмена информацией…»