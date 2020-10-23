Мэр Москвы объявил о замедлении хода эпидемии в столице

При этом, официциальная статистика такой тенденции не показывает.

Сергей Собянин объявил, что статистика заболеваемости, госпитализаций, роста ковидных пневмоний и некоторые другие показатели свидетельствуют о том, что динамика распространения коронавируса в Москве снижается. Мэр отметил, что темпы распространения болезни всё равно растут, но с каждой неделей всё меньше. Динамика роста «была в районе 50-60%, потом 30%, последнюю неделю была 15%».

При этом, за прошедшие семь суток ежедневный прирост больных в Москве увеличился увеличился на несколько сотен случаев. Например, этим утром штаб объявил о том, что коронавирусом заразились 5478 человек, а в прошлую пятницу — 5048.

Резкий рост темпов распространения коронавируса в Москве начался с середины сентября. Столичные власти сначала объясняли его приходом осени и началом учебного года, а потом стали постепенно вводить новые ограничения. Одно из последних — в московских клубах и барах теперь необходимо отмечаться с помощью специальных электронных кодов.

Москва находится на первом месте по количеству выявленных случаев коронавируса. За всю эпидемию по официальным даннымс нашли без малого 390 тысяч. Умерли при этом 6 249 человек с этой болезнью.