Журналисты в международном расследовании утверждают, что Россия продолжает производить химоружие

С публикациями на эту тему выступили российское издание The Insider, «Радио Свобода», немецкий журнал Der Spiegel и британская расследовательская группа Bellingcat. По их сведениям, российские ученые для применения боевого яда «Новичка» разработали нано-капсулы, которые позволяют замаскировать отравляющее вещество и отсрочить его эффект.

Парламентское расследование по поводу этих публикаций в условиях нынешней Госдумы невозможно, — сказал «Эху» депутат от КПРФ Валерий Рашкин.

«Не думаю, что вообще в этой ситуации в Государственной думе можно инициировать и провести парламентское расследование. Оно есть в законе, в регламенте, но институт парламентского расследования умер. За последние время было много поводов для парламентских расследований, но они не идут, потому что для этого нужно решение парламента, а там большинство – «Единая Россия». Она не идет на эти расследования», — сказал он.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия отказалась от производства химоружия и уничтожила все его запасы.