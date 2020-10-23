Премьер-министр Испании заявил, что коронавирусом в стране заразились более 3 миллионов человек, когда как официально выявлен только миллион. Педро Санчес сослался на расчеты ученых, — передает агентство EFE. Глава правительства предупредил, что впереди очень трудные месяцы, и призвал испанцев к социальной дисциплине.