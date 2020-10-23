Интерфакс сообщает о росте розничных цен на бензин почти по всей России

Агентство ссылается на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Отмечается, что наибольший рост цен за неделю наблюдался в Ненецком автономном округе, республике Коми, Астраханской области и Калмыкии – на 30 копеек. При этом в Центральном округе бензин на автозаправках подорожал в среднем на 6 копеек.