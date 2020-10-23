Украина просит МАГАТЭ проверить шахту в Донбассе, где в советское время взорвали ядерную бомбу

Вице-премьер Алексей Резников отметил, что два года назад, по его выражению, оккупационная администрация прекратила откачку воды с шахты, и на данный момент радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды. По его словам, через несколько месяцев это приведет к экологической катастрофе, причем не только на территории Донбасса, но и в российской Ростовской области, — передает Интерфакс. Резников отметил, что остается вопросом, пропустят ли экспертов на территории, неподконтрольные Киеву.