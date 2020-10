Американские аналитики подводят итоги прошедших ночью дебатов между основными кандидатами на пост президента США

Американские аналитики разделились на три лагеря. Есть те, кто называет победителем дебатов кандидата от демократов Джо Байдена: эту позицию заняла The Washington Post, написавшая, что ничего из прошедшей дискуссии не свидетельствует о том, что Америка проведёт ближайшие 4 года под руководством оторванного от жизни, ничего не знающего президента-нарцисса (это про Трампа).

Часто его поддерживающий канал FoxNews себе не изменил и назвал поведение действующего президента «взвешенным, ясным и контролирующим ситуацию». Это, видимо, отсылка к первым дебатам, после которых Трампа обвиняли в несдержанности и том, что он не давал и слова сказать своему сопернику. Байден, правда, тогда тоже отличился и предложил в какой-то момент президенту «заткнуться». Аналитики телеканала считают, что кандидат от демократов слабо ответил на обвинения в адрес его сына, который якобы вёл коррупционные дела с украинскими бизнесменами. FoxNews победителем дебатов назвал Трампа.

Наконец, The New York Times опросила более десятка экспертов, которые заняли диаметрально противоположные позиции. Впрочем, были и те, кто говорит о ничье. Отмечая, что на этот раз дискуссия была по сути вопросов, а не эмоциональной стычкой, как в прошлый раз.

Также взвешенно комментируют прошедшие дебаты в европейской прессе. Финская Ilta-Sanomat пишет, что большинство избирателей хотело бы видеть на посту президента человека, способного к эмпатии. Именно таким себя показал Байден, а «в разгар пандемии и экономического кризиса это качество вполне может стать залогом победы на выборах».

В то же время бельгийская De Standaard напротив, хвалит Трампа, которого называет «Сюрпризом вечера». «Трамп проявил неплохое знание дела и большую концентрацию, нежели обычно. Местами он даже слегка напоминал нормального политика!»; но хозяину Овального кабинета всё равно досталось: «Что касается содержательной части его высказываний, то они, как обычно, сочетали ложь, передёргивания, теории заговора и гротескные обвинения».

Ну а британские социологи опубликовали на портале YouGov результаты экспресс-опросов американцев, согласно которым 54 процента считают победителем дебатов Джо Байдена, 35 процентов — Дональда Трампа. Оставшиеся девять полагают, что дебаты завершились ничьей.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.