Силовики объявили в розыск программиста и создателя приложения для помощи задержанным на митингах Александра Литреева

Ранее он уехал из России из-за преследования.

Полиция Екатеринбурга объявила в розыск петербургского программиста Александра Литреева. Его внесли в базу разыскиваемых на сайте МВД России. О его местонахождении предлагают сообщить по телефону дежурной части екатеринбургского отдела полиции № 5, сообщает агентство Росбалт. Этот отдел в начале года возбудил против Литреева уголовное дело о покупке наркотиков. Напомним, программист был автором приложения «Красная кнопка» для помощи задержанным на митингах.

Недавно он объявил о том, что запускает сервис по деанонимизации силовиков в России и Беларуси. Представители Литреева сообщили, что считают его включение в полицейскую базу данных очередной попыткой давления из-за политических взглядов и связывают его с предстоящим запуском нового сервиса. Программист продолжит работу над своими проектами, заверили представители.

Сам Литреев признал вину в покупке наркотиков, раскаялся и просил суд рассмотреть дело в упрощённом порядке.