Глава Министерства природы Дмитрий Кобылкин утверждает, что ущерб от загрязнения на Камчатке оценить невозможно и претензии предъявлять некому. Как выразился Кобылкин, это природное явление.

В Следственном комитете также говорят, что приоритетная версия загрязнения акватории Авачинского залива – цветение фитопланктона. Следователи утверждают, что в пробах воды, почвы и морских организмов тяжелых металлов не обнаружено. Утечек нефтепродуктов не было. По данным СК, у пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, биохимическая экспертиза не выявила признаков токсического отравления.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в эфире телеканала РБК сказал, что в любом случае не оставит ситуацию без внимания.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ.