Кремль: участие президента в отправке Навального в Германию заключалось лишь в поручении Генпрокуратуре

В Кремле утверждают, что участие президента в отправке Алексея Навального в Германию заключалось лишь в поручении Генеральной прокуратуре. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вчера сам Путин рассказал, что лично просил Генеральную прокуратуру разрешить Навальному выехать на лечение в Германию, несмотря на наложенные ограничения в связи со следствием и уголовным делом. Путин усомнился в версии отравления. Как он выразился, если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли отправили бы этого человека на лечение в Германию.

Алексей Навальный назвал стопроцетной ложью слова Путина. Политик утверждает, что у него нет ограничений на выезд из России, поэтому личная санкция Путина не требовалась. Навальный вновь заявил в своем Инстаграме, что считает именно Путина заказчиком своего покушения.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь рассказала в эфире канала «Навальный Live» о том, что будет подана еще одна жалоба с требованием возбудить дело об отравлении Алексея Навального.

Журналист Олег Кашин сомневается, что Путин стоит за отравлением Навального.

Решение об отправке Навального на лечение за границу принималось на самом высоком уровне, — считает журналист Олег Кашин.