Цветы и мягкие игрушки приносят сегодня к театральному центру на Дубровке в память о погибших при захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост». Террористы ворвались на сцену и в зал 23 октября 2002 года прямо во время представления.

У таблички, где нанесены имена погибших много мягких игрушек, они лежат там всегда, многие уже потемнели от времени и непогоды. Но сегодня появились новые — два плюшевых кота с бантиками, они еще не тронуты дождем и лежат рядом. У мемориальной доски с фамилиями всех погибших цветы: красные гвоздики и белые хризантемы. Букеты начали приносить с самого утра. К мемориалу молча подошел мужчина с большим букетом, постоял немного и тихо ушел.

Ольга работает няней и часто гуляет с ребенком у театрального центра на Дубровке, в интервью «Эху» она рассказала, что памятный знак и табличка так расположены, будто их хотят скрыть, многие люди просто не видят мемориал и не знают об ужасной трагедии, которая произошло 18 лет назад.

Большинство прохожих спешили по своим делам и не останавливались у мемориальной таблички.

Актриса Александра Розовская была среди заложников в театральном центре на Дубровке. В разговоре с радиостанцией «Эхо Москвы» она выразила надежду на то, что память о погибших сохранится на долгие годы.

Жертвами теракта, по официальным данным, стали 130 человек.

В понедельник у мемориала пройдет минута молчания, а позже в церкви на Дубровке состоится поминальная служба.

День захвата театрального центра на Дубровке так и не стал нашим 11 сентября. Это признает журналист Николай Сванидзе. По его мнению, причина этого – нежелание властей.

По словам Сванидзе, по-прежнему остается много вопросов к операции по освобождению заложников в Беслане