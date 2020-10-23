Производители и продавцы лекарств жалуются Мишустину на сбои в работе новой системы маркировки лекарств

По их мнению, система катастрофически неработоспособна. Вся цепочка поставки практически остановлена, это грозит коллапсом, — предупреждает бизнес. Участники рынка предлагают ввести мораторий на санкции для продавцов и производителей, просят обеспечить движение лекарств без препятствий в случае сбоев и говорят об ответственности оператора системы.

О возможных проблемах производители лекарств и аптечные сети предупреждали неоднократно, — рассказала «Эху» генеральный директор аптечной сети «Фармлэнд» Аделя Кальметьева.

Кальметьева обратила внимание на то, что самая тяжелая ситуация сейчас в регионах.

Система была запущена 1 июля 2020 года и проблемы возникли с самого начала, — рассказала «Эху» главный редактор издания «Фармацевтический вестник» Полина Звездина.

«На данный момент есть проблема с отпуском лекарств, их не могут пробить в аптеках, чтобы информация ушла в эту систему. Есть проблемы также у больниц, которые работают с льготной выдачей медикаментов для больных. Часто пациенты очень подолгу ждут пока информация загрузится в систему, чтобы им отдали лекарства. Есть проблема непосредственно с выводом из системы лекарств в самих больницах перед применением у стационарных пациентов», — сказала она.

П.Звездина отметила, что компании предлагают упростить систему отслеживания маркированных лекарств.

«ЦРПТ – компания, которая занимается обеспечением маркировки, уже признала проблему, они будут предлагать упростить систему, для того чтобы не допустить коллапса лекарственного обеспечения», — подчеркнула она.

Эксперт также добавила, что покупатели могут столкнуться с дефицитом лекарств в аптеках на фоне ажиотажного спроса в связи с коронавирусом.

«Главное сейчас людям не поддаваться панике и не пытаться купить лекарства впрок, для того чтобы их могли купить те, кому они действительно на данный момент нужны. Потому что из-за ажиотажа сейчас, напрмер, часть антибиотиков пропала из аптек, несмотря на то, что производители их поставляют в нормальных объемах», — сказала она.

Оператор системы ранее отрицал факт сбоев и уверял, что система работает исправно, но в аптеках используется разное программное обеспечение, которое ведет себя не всегда корректно. Между тем, лекарства уже пропадают из аптек, в том числе, и те, которые помогают при коронавирусной инфекции, — пишет «Новая газета».

Между тем, глава Минпромторга Денис Мантуров исключил возможность дефицита лекарств из-за маркировки, — напоминает «Новая газета».

В Госдуме знают о проблемах, но не считают, что ситуация катастрофическая. Об этом «Эху» сказал член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Проблема не носит такой катастрофический характер, про который писали руководители. Сегодня имеет место не тотальные, но некоторые сложности в работе этой системы. Ряд депутатов уже обратились по поводу того, чтобы в настоящее время, в условиях, когда требуется срочный оборот многих лекарственных препаратов, временно ввести отсрочку для тех препаратов, которые сегодня находятся в остром дефиците, то есть необязательную их маркировку. У некоторых производителей целая линейка сегодня лишена возможности поставлять лекарственные препараты на российский рынок», — сказал он.

А.Куринный добавил, что технические сбои в базе будут отлажены в течение ближайших недель. По мнению депутата, покупатели не столкнутся с дефицитом лекарств в аптеках, если необходимые меры будут приняты достаточно быстро.