Совет при президенте по совершенствованию законодательства раскритиковал законопроект о сносе жилья

Как отметил глава Совета, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, «основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована конституцией», передает ТАСС.

Законопроект был ранее внесен группой сенаторов. В СМИ его нередко называет документом о всероссийской реновации, хотя это понятие в нем не используется. Ранее главы двух профильных комитетов Госдумы его раскритиковали, но при этом рекомендовали принять в первом чтении с учетом доработок.