В московском метро вдвое снизят стоимость проезда на двух ветках в определенное время

Как объявил столичный мэр Сергей Собянин, скидка будет действовать с 5:30 до 7:15 утра и с 8:45 до 9:15. Это распространяется на «Таганско-Краснопресненскую» и «Некрасовскую» линии. Эксперимент начнется 2 ноября, по словам Собянина, одна из его целей – дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро.