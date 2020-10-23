Алексей Навальный назвал ложью слова Владимира Путина об обстоятельствах транспортировки политика в Берлин

Основатель Фонда борьбы с коррупцией увидел противоречия в утверждениях президента, его пресс-секретаря и врачей в Омске. Он напомнил, что после госпитализации медики заявляли о его нетранспортабельности, а представитель Кремля Дмитрий Песков адресовал вопросы о перелете в Берлин на лечение в омскую больницу.

Когда врачи дали добро на перевозку, Кремль устами того же Пескова заявил о непричастности президента к разрешению этой ситуации. Накануне Путин заявил о личном участии из-за обращения супруги Навального.

Сообщения об ограничениях на выезд, который упомянул президент, политик назвал 100% ложью. По уголовному делу об оскорблении ветерана Навальный отказался давать подписку о невыезде, поэтому его перемещения по России никто не мешал

Навальный вновь назвал Путина заказчиком своего отравления, а промедление с транспортировкой объяснил попыткой замести следы.