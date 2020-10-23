В России продолжается производство химоружия, — утверждают журналисты нескольких СМИ

Совместное расследование опубликовали «Радио Свобода», российское издание The Insider, немецкий журнал Der Spiegel и британская расследовательская группа Bellingcat. В публикации говорится, что ведущую роль в разработке отравляющих веществ типа «Новичок» играет расположенный в Москве научный центр «Сигнал», формально занимающийся экспортным контролем. Еще одна ключевая организация, как утверждается в расследовании, это испытательный институт военной медицины в Петербурге. В расследовании говорится, что российским ученым удалось разработать новую систему доставки «Новичка» в организм жертвы с помощью нано-капсул, что позволяет отсрочить действие боевого яда и его замаскировать. Отмечается, что оба эти фактора проявились при отравлении Алексея Навального.

Напомним, Россия официально прекратила производство химического оружия. Еще в 2017 году президент Владимир Путин заявил об уничтожении всех его запасов.

Факт применения химического оружия на территории России власти страны не признают.