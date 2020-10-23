В военкомате Курской области наградили грамотой школьницу, которая помогла призвать в армию 30 юношей

Как сообщает региональная «Комсомольская правда», 17-летная привлекательная девушка разносила повестки и с успехом вручала их парням, которые не открывали дверь сотрудникам военкомата. В курском военкомате сказали, что практика себя оправдала и, возможно, ее продолжат. До конца призыва остается больше двух месяцев.