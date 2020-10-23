В Белоруссии сообщили о приостановке транзита российской нефти в Польшу

В пресс-службе госконцерна Белнефтехим это объяснили техническими проблемами на территории соседней республики, из-за которых польская сторона попросила приостановить прокачку нефти по магистральному трубопроводу, — передает РИА Новости. Когда транзит может быть восстановлен – не уточняется.