Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил о нарастании устойчивости микроорганизмов к антибиотикам

По его словам, с высокой долей вероятности, в среднесрочной перспективе, можно ожидать новых вызовов с ранее не встречавшимися инфекциями, которые вызваны неизвестными патогенами. Как передает Интерфакс, министр сказал это во время выступления по видеосвязи на Евразийском экономическом форуме.