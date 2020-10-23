Глава Центробанка допустила запуск цифрового рубля к концу следующего года

Эльвира Набиуллина отметила, что на первом этапе для отработки технологии количество пользователей будет ограничено. Она подчеркнула, что одним из важных условий введения цифрового рубля будет максимальная конфиденциальность. При этом Набиуллина отметила, что анонимности, как в случае с наличными деньгами, не будет, — передает ТАСС. Руководитель Центробанка добавила, что не ставит задачу вытеснить бумажные деньги с помощью цифровых.