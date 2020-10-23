Жители Сахалина увидели около тонны всплывшей на поверхность сельди

Рыбаки в Корсаковском районе, как передает сайт «Сахалин.инфо», напуганы и вспоминают произошедшее на Камчатке, где в сентябре была зафиксирована массовая гибель морских животных.

Сегодня глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что были проведены почти 5 тысяч исследований проб, и все они не указывают на то, что произошла какая-либо авария. В то же время, вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов, как передает Интерфакс, заявил, что, по мнению ученых, массовая гибель морских животных произошла из-за воздействия токсинов определенных микроскопических водорослей.