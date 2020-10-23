Z Архив новостей новости
5 4 6 831
16:07, 23 октября 2020

МБХ-медиа: Компании отца нового замминистра цифрового развития, за 12 лет заработали более ₽1млрд на госконтрактах

Предприятия отца новой замглавы Министерства цифрового развития по подсчетам интернет-издания «МБХ Медиа» заработали более миллиарда рублей на госконтрактах. Речь идёт о том периоде, когда чиновница работала в администрации президента.

С 2008 по 2018 годы две компании, которые учредил предприниматель Мухарби Черкесов получили 119 различных подрядов и госконтрактов. Как сообщает интернет-издание «МБХ Медиа», занимались они строительством, а их подрядчиками были Министерство образования и науки, а также вузы РУДН, МГИМО и МГСУ. Так, фирма «Чесико» должна была получить около девятисот миллионов рублей, а фирма «Нартэкс» порядка 210 миллионов.

В свою очередь дочь предпринимателя Бэлла Черкесова примерно в это же время начала свою карьеру в государственных органах. Как уточняет газета «Коммерсант», с 2008 по 2012 она занимала разные должности в пресс-службе правительства России, затем была советником в различных департаментах управления президента, а сегодня глава правительства назначил её заместителем министра цифрового развития. Предполагается, что Черкесова будет курировать медиаотрасль.

Пока что ни Черкесовы, ни государственные органы эту публикацию «МБХ Медиа» не комментировали.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Недостающее звание лауреата Бунина Писатель и его жена прекрасно знали, чем они рискуют, укрывая у себя евреев (а Либерманы не были, как теперь, известно, единственными, спасенными ими), но считали это естественным поведением русских интеллигентов…

5 84 6 5738 22.10
Блоги

Владимир Чижов: Обоснование санкций ЕС и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое Постпред России при Евросоюзе пообещал, что Москва ответит зеркально на санкции ЕС, которые ввели в связи с отравлением Навального…

5 180 6 12875 17.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Что Россия хотела бы от нового президента США? Все эти предложения отвечают и национальным стратегическим интересам США. Если эти интересы мир и развитие…

5 108 6 8331 21.10
Блоги

Леонид Гозман политик

Памяти табличек Последнего адреса Хотим, говорят, позитива, не хотим, говорят, чтобы дом был похож на кладбище. То есть, не то плохо, что страна – кладбище, а то плохо, что об этом напоминают…

5 219 6 19143 20.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Преступник не имеет национальности Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства…

5 280 6 31264 17.10
Блоги

МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…

5 85 6 9400 20.10
Блоги

Заявление МИД России о ситуации с продлением ДСНВ Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов…

5 44 6 5551 20.10
Новости

Венедиктов заявил об отсутствии сомнений в том, что Навальный был отравлен боевым веществом при поддержке государства Он подчеркнул, что имеющиеся доказательства не позволяют утверждать обратное…

5 55 6 38030
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Абсолютно непонятно, каким должен быть вождь новой России Вот мы живем сейчас в некоем аналоге николаевского мрачного семилетия. Мы прекрасно понимаем, что как только в России сменится власть, появятся новые люди, но какими они будут – это совершенно непредсказуемо…

5 148 6 36784 16.10
Блоги

+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…

5 92 6 12676 22.10
8читать ;смотреть
Блоги

Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…

5 209 6 31325 20.10
Блоги

+ Мэр Екатеринбурга разрешил пассажирам автобусов выталкивать из салона людей без масок Мэр Екатеринбурга разрешил пассажирам автобусов выталкивать из салона людей без масок Александр Высокинский сказал, что увеличение количества заболевших может привести к новому режиму ограничений…

5 76 6 12439 21.10
8читать ;смотреть
Блоги

+ Полицейские в петербургском метро жестко задержали мужчину без маски Полицейские в петербургском метро жестко задержали мужчину без маски Автор видеозаписи инцидента рассказал, что молодой человек пытался объяснить что он астматик и носить маску не может, а также пытался понять, где он может ее купить…

5 229 6 39424 18.10
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Госсовет: как Путин будет управлять Россией? Госсовет: как Путин будет управлять Россией? Совсем коротко: уничтожение разделения властей, возможность передачи власти по наследству, а уж об узурпации и говорить нечего. Госсовет — может делать все…

5 30 6 5154 10:24
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Как понять, что Путин врёт? Сказанное еще раз убеждает меня: именно Путин заказчик этого покушения. Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия…

5 96 6 16860 14:16
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Франция слишком широко открыла двери перед мигрантами Франция должна брать пример у России, где создана очень хорошая программа государственного влияния на общину мусульман, — чтобы ислам был мирным…

5 61 6 10722 17.10

Популярное за неделю

Новости

Японские ученые провели эксперимент и изучили степень защиты от заражения коронавирусом при ношении масок Выяснилось, что средства индивидуальной защиты могут на 80% снизить количество попадающих в организм вирусов…

5 37 6 28053
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если государство настолько прогнило, что тюрьмы превратились в тюремные колл-центры, в систематический бизнес по ограблению населения, если у вас экономика рушится, то о каком политическом влиянии в мире может идти речь?..

5 45 6 99519 17.10
#слушать 49:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3329453
Процессы «Бунташного века»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 2909 18.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Кремле обеспокоены и очень озабочены. Это провал, Вася Региональные власти упорно не признают катастрофичность ситуации, работая по федеральным методичкам, и Крым опять же не исключение, где по мнению Сергея Аксёнова в текущей коронавирусной катастрофе виноват не туристический сезон…

5 142 6 169116 17.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Смерть Смирнова и Михалков — герой труда Смерть Смирнова и Михалков — герой труда «Герой труда» получен Михалковым вполне заслуженно, но на медали должно быть маленькое уточнение, ещё одно слово «мартышкиного»...

5 80 6 164395 21.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8811338
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4677752

Сегодня в эфире