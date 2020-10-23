МБХ-медиа: Компании отца нового замминистра цифрового развития, за 12 лет заработали более ₽1млрд на госконтрактах

Предприятия отца новой замглавы Министерства цифрового развития по подсчетам интернет-издания «МБХ Медиа» заработали более миллиарда рублей на госконтрактах. Речь идёт о том периоде, когда чиновница работала в администрации президента.

С 2008 по 2018 годы две компании, которые учредил предприниматель Мухарби Черкесов получили 119 различных подрядов и госконтрактов. Как сообщает интернет-издание «МБХ Медиа», занимались они строительством, а их подрядчиками были Министерство образования и науки, а также вузы РУДН, МГИМО и МГСУ. Так, фирма «Чесико» должна была получить около девятисот миллионов рублей, а фирма «Нартэкс» порядка 210 миллионов.

В свою очередь дочь предпринимателя Бэлла Черкесова примерно в это же время начала свою карьеру в государственных органах. Как уточняет газета «Коммерсант», с 2008 по 2012 она занимала разные должности в пресс-службе правительства России, затем была советником в различных департаментах управления президента, а сегодня глава правительства назначил её заместителем министра цифрового развития. Предполагается, что Черкесова будет курировать медиаотрасль.

Пока что ни Черкесовы, ни государственные органы эту публикацию «МБХ Медиа» не комментировали.