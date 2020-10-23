В Москве из-за угрозы коронавируса отменены памятные мероприятия в связи с годовщиной теракта на Дубровке

В Москве из-за угрозы распространения коронавируса отменены памятные мероприятия в связи с годовщиной теракта на Дубровке, — рассказал «Эху» представитель общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. По его словам, по традиции, транспарант с фотографиями погибших будет вывешен с 25 октября. На следующий день будет минута молчания и церковная поминальная служба в храме на Дубровке.

Актриса Александра Розовская, которая пережила теракт на Дубровке, считает важным, что эта трагедия не забывается. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Так как эта история коснулась меня лично, для меня очень важно и ценно, когда я вижу, что это не забывается, что о «Норд-Осте» помнят и говорят. Надеюсь, что в какой-то момент мы все же узнаем правду», — сказала А.Розовская.

Каждый, кто пережил эту трагедию, в эти дни приедет на кладбище или на Дубровку, добавила она.

Террористы захватили здание ДК, где шел мюзикл «Норд-Ост» вечером 23 октября 2002 года. В заложниках оказались более 900 человек, в том числе, актеры и зрители, среди которых были дети. Утром 26 октября начался штурм, в ходе которого был использован некий газ. Его точный состав до сих пор неизвестен. В результате теракта погибли, по разным данным, от 130 до 174 человек. 119 из них умерли уже в больницах. Основной причиной смерти большого количества заложников власти назвали обострение хронических болезней.