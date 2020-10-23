Оппозиционный белорусский политик Анатолий Лебедько вышел на свободу, — сообщает в Фейсбуке Объединенная гражданская партия. Лебедько был задержан 8 октября и осужден на 15 суток административного ареста за участие в митинге, который власти назвали несанкционированным мероприятием. В знак протеста политик объявил голодовку.