Власти Москвы со 2 ноября вводят 50% скидки на проезд по двум линиям метро вне часа пик, — сообщил мэр Собянин

По его словам, сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линии с момента открытия до 07:15 и с 8:45 до 9:15. Эксперимент продлится до 2 июля. Его цель – снизить нагрузку в час пик и дать возможность пассажирам соблюдать социальную дистанцию.