Разработчики утверждают, что проблемы с продажей лекарств с маркировкой уже устранены

Разработчики утверждают, что проблемы с продажей лекарств с маркировкой возникли из-за неисправности кассового программного обеспечения и уже устранены. Как утверждает источник ТАСС, система маркировки работает исправно, но в аптеках используется разное программное обеспечение, которое ведет себя не всегда корректно.

В свою очередь, крупнейшее объединение производителей лекарств и аптек пожаловались премьер-министру Мишустину. Они указали на катастрофическую неработоспособность системы и предупредили о возможном коллапсе системы обеспечения лекарствами.